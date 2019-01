Четыре самых странных и опасных чудо-диеты из прошлого

В рекламе Lucky Strike в 1928 году женщин призывали выкурить сигарету вместо приема пищи («Reach for a Lucky instead of a sweat!»), продолжалось это до тех пор, пока производители сладостей не стали угрожать распространителям совета судом. Табачная фирма опубликовала опровержение, но отметила, что курение помогает избежать переедания и обеспечивает хорошую фигуру. И хотя в этом есть доля правды, такое решение нельзя считать здоровым.