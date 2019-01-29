Четыре самых странных и опасных чудо-диеты из прошлого

До 20-го столетия никого не заботили лишние килограммы. Даже наоборот, «спасательный круг» в области талии был признаком достатка и благополучия. Автор книги «Проект "Тело"» («The Body Project») Джоан Джейкобс Брумберг сказала как-то, что американцы чувствовали неприятие по отношению к худобе, поскольку она ассоциировалась с болезнями - такими, как рак и туберкулез.

Что же стало причиной перемен во взглядах? Washington Post пишет, что тут сыграли свою роль несколько факторов. Во-первых, начали активно развиваться страховые компании, которые собирали данные о возрасте людей, их весе, должности и росте, что дало больше знаний о том, какие факторы увеличивают риск для здоровья, а какие – нет. Понятие «средний вес» заменили на «идеальный вес» в начале 20 века, так как страховщики заметили связь между лишним весом и смертностью.

Свою роль сыграла и мода. Появились и громко заявили о себе флэпперы: женщины стали носить платья, открывающие руки и ноги. Индустрия красоты и рекламные фирмы увидели в этом новые возможности, и до народа стали доходить самые сумасшедшие чудо-диеты и способы потери веса.

Washington Post приводит некоторые из них.

Перекур вместо перекуса

В рекламе Lucky Strike в 1928 году женщин призывали выкурить сигарету вместо приема пищи («Reach for a Lucky instead of a sweat!»), продолжалось это до тех пор, пока производители сладостей не стали угрожать распространителям совета судом. Табачная фирма опубликовала опровержение, но отметила, что курение помогает избежать переедания и обеспечивает хорошую фигуру. И хотя в этом есть доля правды, такое решение нельзя считать здоровым.

Спиды как способ борьбы с аппетитом

Впервые амфетамин стали выписывать после Второй мировой войны, но прекратили эту практику в 1979 году, когда стали очевидны побочные эффекты: зависимость и ущерб здоровью.

Помимо амфетамнина на рынке появились «радужные таблетки», в том числе слабительные и диуретики. Их бесконтрольный прием в некоторых случаях приводил к смерти. Конечно, амфетамин в качестве средства для похудения больше не выписывают, но, по словам профессора Джорджа Брея, в некоторых случаях для этой цели используют метамфетамин.

Голливудская диета

Восемнадцатидневная Голливудская диета или Грейпфрутовая диета была создана в 1930-х и заново стала популярной в 1980-х годах. Как понятно из названия, в рамках этой диеты нельзя есть ничего, кроме грейпфрутов, в лучшем случае – одно вареное яйцо: калораж такой диеты оставался в рамках 400-800 калорий. Создатели этого способа питания были убеждены, что кислота фрукта расщепляет жиры. На самом деле, конечно, похудению способствовала крайне низкая энергетическая ценность подобной диеты, но часто после нее оголодавшие люди начинали переедать. Точно такую же теорию о расщеплении жира кислотой использовали сторонники диеты из яблочного уксуса, но она, конечно, тоже не работает.

Солитер