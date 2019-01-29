Больничная касса: хоспис-услуги гарантированы всем нуждающимся

Член правления Больничной кассы Майви Парв объяснила, что хоспис-услуги финансируются на данный момент через услуги медсестринской помощи. Это значит, что хоспис-услуги входят в группу услуг медсестринской помощи. Договорные партнеры Больничной кассы, оказывающие медсестринскую помощь, предлагают услуги по хоспис-госпитализации в рамках койко-дня стационарной медсестринской помощи и дополнительно частично через домашние медсестринские услуги, и это значит, что данная услуга в любом случае доступна для пациентов. Ни один пациент не останется без необходимой помощи, мы гарантируем продолжение получения услуг пациентам как во время проведения судебного разбирательства, так и после его окончания при помощи наших уже имеющихся партнеров по медсестринской помощи», - подтвердила Парв.

В результате закупочного конкурса по стационарной медсестринской помощи 4042 лечебных случаев по стационарной медсестринской помощи в Харьюмааском регионе разделили между АО Бенита Коду (Benita Kodu AS), ЦУ Медицинский центр Хийу (Hiiu Ravikeskuse SA), АО Больница Каллавере (Kallavere Haigla AS), ЦУ Таллиннская Диаконовская Больница (SA EELK Tallinna Diakooniahaigla) и ЦУ Центр медицинского ухода (SA PJV Hooldusravikeskus). Результаты государственного закупочного конкурса не удовлетворили ЦУ Центр медицинского ухода, и в связи с этим возник спор между разными поставщиками услуг по медсестринской помощи. Данный спор был разрешен в ходе работы апелляционной комиссии государственного закупочного конкурса. Поскольку ЦУ Центр медицинского ухода и ЦУ Таллинская Диаконовская Больница не были согласны с решением Апелляционной комиссии государственного закупочного конкурса, то данное решение было обжаловано в суде.

28 января было опубликовано решение суда, по результатам которого жалобы ЦУ Центр медицинского ухода и ЦУ Таллиннская Диаконовская Больница остались неудовлетворенными. «Согласно решению суда, решение апелляционной комиссии государственного закупочного конкурса остается в силе. Исходя из этого необходимо частично изменить решение закупщика услуг об оценке предложений и о признании их успешными. В результате проведенных изменений ЦУ Центр медицинского ухода опередил бы в списке претендентов ЦУ Таллиннская Диаконовская Больница и мог бы получить 540 лечебных случаев. Именно такое количество лечебных случаев было изначально передано ЦУ Таллиннская Диаконовская Больница в результате закупочного конкурса. ЦУ Центр медицинского ухода обжаловало назначенные временные рамки закупочного конкурса. Скорее всего решение суда будет также обжаловано и разбирательство продолжится на уровне апелляций,» - сказала старший юрист юридического отдела Больничной кассы Урве Йелле.