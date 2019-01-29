Больничная касса: хоспис-услуги гарантированы всем нуждающимся

В результате закупочного конкурса Больничной кассы по самостоятельной стационарной медсестринской помощи возникло судебное разбирательство между разными конкурирующими поставщиками услуг медсестринской помощи, сообщает пресс-служба БК. В связи с этим начали распространяться слухи о том, что теперь в стране будет затруднено получение услуг по хоспис-госпитализации. Больничная касса со своей стороны подтверждает, что хоспис-услуги будут гарантированы в любом случае для всех пациентов, которые в них нуждаются, и текущее судебное разбирательство не влияет на уровень доступности данных услуг.
Член правления Больничной кассы Майви Парв объяснила, что хоспис-услуги финансируются на данный момент через услуги медсестринской помощи. Это значит, что хоспис-услуги входят в группу услуг медсестринской помощи. Договорные партнеры Больничной кассы, оказывающие медсестринскую помощь, предлагают услуги по хоспис-госпитализации в рамках койко-дня стационарной медсестринской помощи и дополнительно частично через домашние медсестринские услуги, и это значит, что данная услуга в любом случае доступна для пациентов. Ни один пациент не останется без необходимой помощи, мы гарантируем продолжение получения услуг пациентам как во время проведения судебного разбирательства, так и после его окончания при помощи наших уже имеющихся партнеров по медсестринской помощи», - подтвердила Парв.
В результате закупочного конкурса по стационарной медсестринской помощи 4042 лечебных случаев по стационарной медсестринской помощи в Харьюмааском регионе разделили между АО Бенита Коду (Benita Kodu AS), ЦУ Медицинский центр Хийу (Hiiu Ravikeskuse SA), АО Больница Каллавере (Kallavere Haigla AS), ЦУ Таллиннская Диаконовская Больница (SA EELK Tallinna Diakooniahaigla) и ЦУ Центр медицинского ухода (SA PJV Hooldusravikeskus). Результаты государственного закупочного конкурса не удовлетворили ЦУ Центр медицинского ухода, и в связи с этим возник спор между разными поставщиками услуг по медсестринской помощи. Данный спор был разрешен в ходе работы апелляционной комиссии государственного закупочного конкурса. Поскольку ЦУ Центр медицинского ухода и ЦУ Таллинская Диаконовская Больница не были согласны с решением Апелляционной комиссии государственного закупочного конкурса, то данное решение было обжаловано в суде.
28 января было опубликовано решение суда, по результатам которого жалобы ЦУ Центр медицинского ухода и ЦУ Таллиннская Диаконовская Больница остались неудовлетворенными. «Согласно решению суда, решение апелляционной комиссии государственного закупочного конкурса остается в силе. Исходя из этого необходимо частично изменить решение закупщика услуг об оценке предложений и о признании их успешными. В результате проведенных изменений ЦУ Центр медицинского ухода опередил бы в списке претендентов ЦУ Таллиннская Диаконовская Больница и мог бы получить 540 лечебных случаев. Именно такое количество лечебных случаев было изначально передано ЦУ Таллиннская Диаконовская Больница в результате закупочного конкурса. ЦУ Центр медицинского ухода обжаловало назначенные временные рамки закупочного конкурса. Скорее всего решение суда будет также обжаловано и разбирательство продолжится на уровне апелляций,» - сказала старший юрист юридического отдела Больничной кассы Урве Йелле.
«Даже если ЦУ Таллиннская Диаконовская Больница не удастся в итоге выиграть суд и получить договор по стационарной медсестринской помощи, у Больничной кассы с данной организацей есть действующий договор по оказанию домашней медсестринской помощи до конца сентября 2021 года. Благодаря данному договору, все нуждающиеся в услугах амбулаторной медсестринской помощи продолжат получать помощь от медсестер Диаконовской Больницы», - сказала Парв. По ее словам, по оценке как Больничной кассы, так и представителей больниц и медсестер, потребность в хоспис-услугах постоянно растет. Особенно важно, что растет потребность хоспис-услуг как составной части домашнего медсестринства. «Учитывая рост потребности в хоспис-услугах и их специфики, мы сейчас занимаемся детальным описанием хоспис-услуг. Взвешивается также возможность добавления отдельной услуги в список льготных медицинских услуг и, при необходимости, объявления дополнительного закупочного конкурса», - сказала Парв.