После потери сознания американка забыла последние 40 лет своей жизни

Американка потеряла память после того, как ее настиг удар. Женщина посещала собрание библейского кружка и неожиданно почувствовала себя плохо. Она стала жаловаться на сильную головную боль, затем у нее отказало зрение, а спустя несколько секунд Ким потеряла сознание.

Когда американка очнулась в больнице, медики стали задавать вопросы, которые обычно задают пациентам с нейротравмами, чтобы удостовериться в работе их сознания. Пациентку попросили сказать, какой сейчас год. Она ответила: 1980-й. Тогда у нее спросили, кто президент. Женщина ответила: Рональд Рейган.

Вскоре стало понятно, что пациентка воспринимает действительность так, как если бы время откатилось назад, - она словно снова стала 18-летней девушкой. Ни мужа, ни детей, ни внуков она не узнавала. Собственный компьютер она приняла за телевизор, мобильные телефоны и другие современные гаджеты вызвали у нее шок.