После потери сознания американка забыла последние 40 лет своей жизни

Портал «МедикФорум» со ссылкой на Daily Mail пишет о необычном случае амнезии у жительницы американского города Батон-Руж 56-летней Ким Харрис Деникола. Эта женщина внезапно лишилась памяти, полностью утратив все воспоминания о событиях последних 40 лет ее жизни.
Американка потеряла память после того, как ее настиг удар. Женщина посещала собрание библейского кружка и неожиданно почувствовала себя плохо. Она стала жаловаться на сильную головную боль, затем у нее отказало зрение, а спустя несколько секунд Ким потеряла сознание.
Когда американка очнулась в больнице, медики стали задавать вопросы, которые обычно задают пациентам с нейротравмами, чтобы удостовериться в работе их сознания. Пациентку попросили сказать, какой сейчас год. Она ответила: 1980-й. Тогда у нее спросили, кто президент. Женщина ответила: Рональд Рейган.
Вскоре стало понятно, что пациентка воспринимает действительность так, как если бы время откатилось назад, - она словно снова стала 18-летней девушкой. Ни мужа, ни детей, ни внуков она не узнавала. Собственный компьютер она приняла за телевизор, мобильные телефоны и другие современные гаджеты вызвали у нее шок.
По мнению врачей, их пациентка пережила транзиторную глобальную амнезию. Они не дают прогнозов на восстановление – скорей всего, память о потерянных воспоминаниях уже никогда не вернется. Сейчас женщина вновь заново учится пользоваться бытовой техникой. Самое большое впечатление на нее произвели телевизоры с плоским экраном. По ее словам, последний телевизор, который она помнит, представлял собой ящик, стоявший на полу – к нему требовалось подходить, чтобы вручную переключать каналы.