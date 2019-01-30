Стань постоянным жертвователем: равная стоимости чашки кофе сумма поможет больному ребенку

По словам стратегического руководителя Детского фонда Кюллике Хейн, сумма, которую вы в течение года ежемесячно тратите на одну чашку кофе, покроет расходы одного ребенка на сеанс терапии. Если жертвовать стоимость нескольких чаше кофе или пригласить стать постоянными жертвователями друзей и близких, то собранная за год сумма покроет стоимость лечебного питания, аренды вспомогательных средств, терапии или других необходимых вещей на целый месяц.

Постоянные пожертвования можно переводить не только в общую копилку фонда, но и на какой-то конкретный проект или для определенного ребенка, написав в пояснении платежа соответствующую пометку или имя ребенка.

Постоянными жертвователями Детского фонда считаются те люди, которые помогают организации как минимум шесть раз в год. В среднем такие жертвователи переводят фонду по десять евро десять раз в год. При этом 70% жертвователей – женщины, а примерно половина из всех помощников принадлежит к возрастной группе 30-39 лет.