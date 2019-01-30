Видео: мужчине приходится выпивать 20 литров воды ежедневно, чтобы не умереть

36-летний архитектор Марк Вюббенхорст из-за редкого недуга должен выпивать ежедневно по 20 литров воды, иначе он умрет от обезвоживания, пишет Tervis.
В гараже Марка хранятся канистры с водой – всего 500 литров. «Другим людям это может казаться огромным запасом, но мне этого хватит только на месяц», - рассказал Марк в передаче «Body Bizarre».
Всего лишь через полтора часа без воды Марка начинает мучить непреодолимая жажда, сохнут губы, а чувства обостряются. Потом поднимается температура, начинает кружиться голова и подводит память. В экстремальных случаях Марк может забыть, кто он и где находится. Регулярные приступы обезвоживания могут привести к повреждениям мозга, а если молодой человек не получит во время приступа воду, он может даже умереть.
Мать Марка впервые забеспокоилась о его здоровье 20 лет назад, когда ее сына стала постоянно мучить жажда. Как выяснилось, Марк родился с генетическим неизлечимым и опасным заболеванием – нефрогенным диабетом. Его почки не реагируют на гормон, регулирующий жажду, и постоянно выводят из организма большое количество жидкости. Его тело не сохраняет воду, и ее недостаток приходится постоянно восполнять.