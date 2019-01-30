Эти домашние средства избавят от зубной боли

Лед. Если у вас излишне чувствительные зубы, этот вариант подойдёт не очень. Но вообще кубики льда могут унять зубную боль, так как они приводят к онемению дёсен и нервов. Можно положить лёд в тонкий бинт и подержать рядом с больным зубом в течение нескольких минут.

Лук. Этот овощ обладает выраженным антимикробным и антисептическим воздействием. При сильных зубных болях наши предки жевали сырой лук, иногда получая облегчение от своих страданий. Кроме того, лук способен уничтожать бактерии в полости рта, которые вызывают инфекции.

Чеснок. Где лук, там и чеснок, также давно известный человечеству своими удивительными свойствами. Это природный антибиотик, который замедляет работу бактерий и защищает от целого ряда недомоганий. Пожуйте немного сырого чеснока или смешайте соль с тертым чесноком, чтобы нанести полученную микстуру непосредственно на больной зуб.