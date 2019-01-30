Эти домашние средства избавят от зубной боли

Зубная боль может стать причиной страданий, и в случае ее появления лучше поскорее посетить зубного врача. Но если сделать это сразу по той или иной причине не удается, попробуйте воспользоваться некоторыми эффективными домашними рецептами, пишет «МедикФорум».
Лед. Если у вас излишне чувствительные зубы, этот вариант подойдёт не очень. Но вообще кубики льда могут унять зубную боль, так как они приводят к онемению дёсен и нервов. Можно положить лёд в тонкий бинт и подержать рядом с больным зубом в течение нескольких минут.
Лук. Этот овощ обладает выраженным антимикробным и антисептическим воздействием. При сильных зубных болях наши предки жевали сырой лук, иногда получая облегчение от своих страданий. Кроме того, лук способен уничтожать бактерии в полости рта, которые вызывают инфекции.
Чеснок. Где лук, там и чеснок, также давно известный человечеству своими удивительными свойствами. Это природный антибиотик, который замедляет работу бактерий и защищает от целого ряда недомоганий. Пожуйте немного сырого чеснока или смешайте соль с тертым чесноком, чтобы нанести полученную микстуру непосредственно на больной зуб.
Гвоздика. При зубной боли у жителей Индии гвоздика является чуть ли не самым распространенным рецептом. Эта специя обладает противовоспалительным воздействием, она борется с бактериями и эффективно избавляет от болей. Гвоздика насыщена антиоксидантами, также способствующими уменьшению боли в зубах и борьбе с инфекциями.