Обратная сторона систем очищения организма: как детокс наносит ущерб здоровью

По словам специалиста по питанию Рэйчел Дэниэлс, детокс-диеты на самом деле неэффективны. Она отмечает, что, хотя сначала вес может действительно снизится (в основном, за счет голодания и потери воды), но вскоре цифра на весах становится опасной.

Такое же мнение на страницах DailyMail высказывает персональный тренер Алекса Тауэрсеи: радикальная смена рациона питания плохо влияет на обмен веществ, чья задача – удерживать организм в режиме активности. «Чем радикальнее способ, тем радикальнее результат», - говорит Алекса и подчеркивает, что радикальный – не значит хороший. Она напомнила, что лучше придерживаться золотого правила: чем больше времени понадобилось для снижения веса, тем дольше продержится результат.