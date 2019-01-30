Ср, 30.01.2019
  • Здоровье
  • Эстонская больница закрыла двери для посетителей

Эстонская больница закрыла двери для посетителей

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Больница. Иллюстративное фото.

ФОТО: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson

Вчера больница Ярвамаа сообщила, что в связи с гриппом и распространением заболеваний верхних дыхательных путей пациентов просят не посещать, передает Järva Teataja.

Руководитель отдела кадров Мерле Курема сообщила, что посетители находящихся на больничном лечении пациентов могут быть разносчиками вирусов и невольно заразить больных. Поэтому посетители к больным больше не допускаются.

Речь идет о мере предосторожности, поскольку грипп и вирусы верхних дыхательных путей очень заразны и усложняют лечение больных.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ