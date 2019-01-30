Эстонская больница закрыла двери для посетителей

Вчера больница Ярвамаа сообщила, что в связи с гриппом и распространением заболеваний верхних дыхательных путей пациентов просят не посещать, передает Järva Teataja.
Руководитель отдела кадров Мерле Курема сообщила, что посетители находящихся на больничном лечении пациентов могут быть разносчиками вирусов и невольно заразить больных. Поэтому посетители к больным больше не допускаются.
Речь идет о мере предосторожности, поскольку грипп и вирусы верхних дыхательных путей очень заразны и усложняют лечение больных.