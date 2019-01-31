Жертва ледяной глыбы Милана: я просто хочу быть как другие люди

Девять лет назад Милана Каштанова изучала психологию в Петербурге. Ее жизнь изменилась в тот момент, когда ей на голову упала ледяная глыба, потому что работники, чистившие крышу, забыли установить на улице предупреждающие таблички, пишет Postimees.

Несмотря на то, что коммунальная служба не хотела признавать правду, заявив, что таблички были выставлены, а Милана просто не поняла предупреждающие надписи, позже ложь была раскрыта. Во-первых, видеозапись показала, что ни лент, ни предупреждающих знаков не было, а во-вторых, родным языком Миланы является русский.

Милана Каштанова до несчастья. ФОТО: Erakogu

В прошлом году в статье Postimees отец Миланы рассказал, что Милана теперь может сама есть, может петь и использовать компьютер. Большая проблема - то, что Милане тяжело выполнять упражнения у физиотерапевта из-за очень сильной головной боли, которую не может снять ни одно лекарство.

В передаче Pealtnägija («Очевидец») Милана Каштанова рассказала ведущему, что ничего не помнит о несчастном случае.

Ее отец Вадим работает таксистом, мать Елена - швея. Узнав о случившемся, они сразу сделали визы и помчались в Петербург. «Каждый день нам говорили, что она не доживет до следующего дня, - говорит мать. - Операции, которые хирурги должны были сделать сразу, сделали лишь на десятый день».

Спутник жизни Миланы Ириней создал в интернете блог, где сообщал об ухудшающемся состоянии Миланы. «Благодаря ему о нашей трагедии узнало большое количество людей, это привлекло внимание СМИ», - рассказал отец Миланы.

Когда ее состояние стабилизировалось, ее перевезли в Эстонию, однако она по-прежнему была без сознания.

В июле 2010 года эстонские врачи сообщили, что состояние девушки очень тяжелое, и ее нужно перевезти в Германию. Каштанов заложил квартиру, друзья и коллеги помогли, и семья собрала деньги на один месяц лечения.

«Очень многие люди откликнулись на нашу беду, огромное количество. Мы благодарны всем, кто помог собрать для поездки необходимую сумму. Поначалу хотя бы для одного месяца», - сказал отец девушки в передаче «Очевидец».

Когда Каштановы пробыли месяц в Германии и деньги на лечение закончились, на помощь пришел Меэлис Кубитс, который увидел заголовок на новостном портале и решил помочь. «Я прочитал одну новость на Delfi в очень непростое для меня время», - говорит Кубитс. Но, прочитав заметку, он сделал вывод, что, если найти 150 000 евро и оплатить счета в Германии, это решит все проблемы.

«Ситуация была хуже некуда», - говорит отец, потому что семья уже должна была ехать обратно, а Милана все еще не пришла в сознание. «В этот момент Меэлис подставил свое плечо, и мы смогли остаться еще на какое-то время».

По словам матери Елены, в Германии не делали ничего особенного, но отношение было другим: «К таким людям относятся как к людям». Когда они приехали в Германию, Милана весила 35 кг, и врачи спросили, почему ее не кормили. Только перед Рождеством Милана пришла в сознание и сказала первое слово после долгих месяцев комы: «Yes».

С 2013 года Милана живет с родителями в Пельгулинне на последнем этаже девятиэтажного дома, передает «Очевидец».

В первый год после комы Милана удивила концертом у себя дома: она спела вместе с речевым терапевтом Элиной Херодес, это часть дыхательных и речевых упражнений.

Ее отец рассказал «Очевидцу», что они постепенно привыкли к такой жизни и находят моменты, чтобы смеяться и быть счастливыми. «Мы живем почти такой же жизнью, как и другие, только она другая».