В Эстонии свирепствует грипп: умерли восемь человек

В госпитализации с начала сезона гриппа нуждались 558 пациентов, из которых 34,1% были дети до 4 лет, 20,8% – дети до 9 лет и 24% – пожилые люди, передает Rus.err.

Скончались восемь человек в возрасте от 35 лет до 81 года, все они входили в группы риска – у двоих были тяжелые хронические болезни, шестеро входили в группу риска как из-за хронических заболеваний, так и по возрасту.

Заболеваемость гриппом растет во всех возрастных группах, на прошлой неделе больше всего заболевших было среди школьников и людей трудоспособного возраста.