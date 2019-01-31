Благодаря неравнодушным жителям Эстонии трехлетняя Мария сможет ходить

У трехлетней Марии диагностировали расщепление позвоночника, вследствие чего у нее ослаблены нижние конечности. Для самостоятельного передвижения и восстановительного лечения ребенку нужна помощь Детского фонда Клиники Тартуского университета, чтобы девочка получила ортезы и смогла постоянно ходить на индивидуальные занятия по лечебной водной гимнастике.

Расщепление позвоночника - Spina Bifida - это врожденный порок развития, при котором нервная трубка в неполностью сформированном спинном мозге не закрывается до конца.

Из-за этого у Марии возникла слабость нижних конечностей, функция мышц выше колен у нее нарушена, наблюдается отсутствие чувствительности, что затрудняет хождение.

С помощью ортезов Мария сможет ходить самостоятельно. По словам специалистов, благодаря ортезам у ребенка не возникнет контрактура ослабленных конечностей. Поскольку дети растут очень быстро, ортезы придется менять, как минимум, раз в год. Департамент социальной защиты финансирует покупку этих приспособлений на 90%, однако семье пришлось бы доплачивать 579,88 евро, что ей не по карману. Поэтому местное самоуправление выделило на покрытие расходов 298,88 евро, а Детский фонд - еще 290 евро.

Кроме того, лечащие врачи рекомендуют Марии регулярные индивидуальные занятия лечебной водной гимнастикой для развития силы мышц и сопротивляемости. Местное самоуправление согласилось выделить на водную терапию 168 евро, а Детский фонд при поддержке неравнодушных жителей Эстонии - 652,8 евро.