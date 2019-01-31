Врачи рассказали о пользе картофеля

При этом картофель можно считать мощным антиоксидантом благодаря высокому уровню флавоноидов, каротиноидов и фенольных кислот. Как показали эксперименты, антиоксиданты, присутствующие в картофеле, могут тормозить рост раковых клеток в печени и толстой кишке. Кстати, красный картофель содержит в 3-4 раза больше антиоксидантов, чем белый. Еще в картофеле есть так называемый стабильный крахмал - он является источником питательных веществ для полезных бактерий в кишечнике. Такой крахмал позволяет лучше контролировать уровень сахара.