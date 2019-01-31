Диаконическая больница: Больничная касса опубликовала ложную информацию

«В пресс-сообщении БК утверждает, что хоспис-услуги в любом случае обеспечены всем нуждающимся и имеющим медицинскую страховку пациентам, а судебный спор не влияет на ее доступность. К сожалению, это не соответствует действительности», - пишет EELK.

Договоры об оказании стационарных услуг сестринской помощи с медучреждениями, в том числе с Диаконической больницей, БК продлила до 31 марта 2019 года. Таким образом, содержащееся в пресс-сообщении БК утверждение о том, что Диаконическая больница может предлагать хоспис-услуги до 2021 года, не соответствует действительности.

Договор о предоставлении амбулаторной сестринской помощи, то есть помощи на дому, действует до 2021 года, но она не финансируются как хосписы. Хоспис-услуга – это не услуга домашнего сестринского ухода, ее из всех клиник сестринского ухода предлагает только стационарный отдел хоспис-услуг Диаконической больницы.

«Диаконическая больница годами пыталась добиться признания со стороны государства хоспис-услуг и паллиативного лечения в целом. До сих пор это не удалось, хотя за 16 лет были разработаны стационарные хосписы и об этой необходимости говорили как на проводившихся семинарах, так и на международных конференциях», - пишет EELK.