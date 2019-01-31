Ученые готовят таблетку от ожирения

Препарат тестировали в течение четырех лет в лаборатории, и сейчас начинаются клинические испытания. Сотрудники Университета Королевы Марии привлекают к работе добровольцев 18-75 лет. В первой фазе испытаний 20 тучных добровольцев должны показать, уменьшает ли средство аппетит и вызывает ли оно побочные эффекты.

Добровольцы не должны иметь расстройств в работе желудочно-кишечного тракта, они не должны принимать противодиабетические средства или проходить операции на желудке. В рамках второй фазы испытаний в течение 18 месяцев ученые попытаются проверить эффективность средства, с точки зрения реального снижения веса, на 20 добровольцах с ожирением или тех, кто находится в списке ожидания на проведение желудочного шунтирования.