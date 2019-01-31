Ученые готовят таблетку от ожирения

Таблетка от ожирения должна помочь людям, пытающимся контролировать вес и, по прогнозам специалистов, такое средство должно выйти на рынок в ближайшие пять лет. Оно работает, подавляя аппетит (человек думает, что наелся, съев меньший объем пищи), передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.
Препарат тестировали в течение четырех лет в лаборатории, и сейчас начинаются клинические испытания. Сотрудники Университета Королевы Марии привлекают к работе добровольцев 18-75 лет. В первой фазе испытаний 20 тучных добровольцев должны показать, уменьшает ли средство аппетит и вызывает ли оно побочные эффекты.
Добровольцы не должны иметь расстройств в работе желудочно-кишечного тракта, они не должны принимать противодиабетические средства или проходить операции на желудке. В рамках второй фазы испытаний в течение 18 месяцев ученые попытаются проверить эффективность средства, с точки зрения реального снижения веса, на 20 добровольцах с ожирением или тех, кто находится в списке ожидания на проведение желудочного шунтирования.
Таблетка, принимаемая до еды, содержит смесь природных масел. Она будет, минуя тонкий кишечник, доставлять активные компоненты в нижний отдел кишечника. Это заставит тело выделять гормоны вроде инсулина для подавления аппетита. Эффект вполне сравним с операцией по шунтированию желудка.