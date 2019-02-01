«Я ожидал лучшего»: иностранный эксперт об эстонской системе здравоохранения

30 января в Таллинне состоялся семинар, на котором на основании ознакомления с интернет-средой FutureProofing Healthcare: The Sustainability Index и ее анализе рассматривалась ситуация в эстонском здравоохранении в сравнении с европейскими странами.
На семинаре «Лидер или аутсайдер? Эстонское здравоохранение и лечение рака молочной железы по сравнению с Европой» о результатах Эстонии рассказывали Андрес Вырк из Тартуского университета и Боги Элиасен из Копенгагенского института исследований будущего.
«Этот индекс позволяет провести интересное международное сравнение. Всегда можно поспорить, описывает ли какой-либо отраслевой индекс эстонские обстоятельства лучше всего, но общая картина будет сходна с той, которую воспринимают и жители Эстонии: считается, что качество медицинского обслуживания лучше, чем его доступность – и за те деньги, которые мы в вкладываем в здравоохранение в Эстонии, на самом деле, мы получаем довольно хороший результат, – сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут, прослушавшая семинар. – Дело еще и в том, что по каким-то показателям мы выделяемся на фоне Европы не в лучшую сторону: например, инфицирование ВИЧ и недостаточная вакцинация от гриппа в пожилом возрасте».
Боги Элиасен из Копенгагенского института исследований будущего, подробно разбиравший на семинаре данное исследование и отраженные в нем общие проблемы стран Европейского союза, отметил, что в случае Эстонии больше всего его удивила посредственность инновационных показателей, по сравнению с другими странами Европейского союза. При этом он высказал оценку, что Эстония – маленькая страна, и поэтому здесь, безусловно, легче проводить системные изменение в образе мышления.
«Большинство систем здравоохранения стран Европейского союза разработаны около ста лет назад и сконцентрированы на болезнях и здоровье, а также исходят из лечения заболеваний на основе прецедентов. Но если мы хотим понять болезни и здоровье, мы должны понять и всё прочее – весь этот очень широкий контекст, а также исходить из лечения на основе результатов. Индекс FutureProofing Healthcare дает возможность легко сравнивать все страны Европейского союза, при помощи численных показателей. По этим показателям Эстония отстает от среднего уровня, по сравнению с другими странами, занимая в общей сложности 22-е место среди стран Европейского союза по всем показателям со своими 42 пунктами. Да, в последние годы в Эстонии имелись тенденции к развитию, что улучшило ситуацию, по сравнению с данными индекса, но достаточно ли этого? Нет! Я ожидал лучшего результата, но я вижу потенциал, поскольку в Эстонии имеется хорошая электронно-цифровая подготовка, и теперь необходимо расширять социальный охват».