«Я ожидал лучшего»: иностранный эксперт об эстонской системе здравоохранения

На семинаре «Лидер или аутсайдер? Эстонское здравоохранение и лечение рака молочной железы по сравнению с Европой» о результатах Эстонии рассказывали Андрес Вырк из Тартуского университета и Боги Элиасен из Копенгагенского института исследований будущего.

«Этот индекс позволяет провести интересное международное сравнение. Всегда можно поспорить, описывает ли какой-либо отраслевой индекс эстонские обстоятельства лучше всего, но общая картина будет сходна с той, которую воспринимают и жители Эстонии: считается, что качество медицинского обслуживания лучше, чем его доступность – и за те деньги, которые мы в вкладываем в здравоохранение в Эстонии, на самом деле, мы получаем довольно хороший результат, – сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут, прослушавшая семинар. – Дело еще и в том, что по каким-то показателям мы выделяемся на фоне Европы не в лучшую сторону: например, инфицирование ВИЧ и недостаточная вакцинация от гриппа в пожилом возрасте».

Боги Элиасен из Копенгагенского института исследований будущего, подробно разбиравший на семинаре данное исследование и отраженные в нем общие проблемы стран Европейского союза, отметил, что в случае Эстонии больше всего его удивила посредственность инновационных показателей, по сравнению с другими странами Европейского союза. При этом он высказал оценку, что Эстония – маленькая страна, и поэтому здесь, безусловно, легче проводить системные изменение в образе мышления.