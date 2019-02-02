Профессор: алкоголь продлевает жизнь, защищает от цирроза печени и других болезней

В передаче LTV1 "4.studija" профессор Анатолий Данилан ответил на вопросы телезрителей об алкоголе. Чтобы иметь более четкое представление о том, действительно ли алкоголь так опасен, профессор нарисовал воображаемую картину: "Представьте, что вокруг нас бегают маленькие и злые молекулы. Молекулы алкоголя. Почему они злые? Потому что молекулы сердятся на медиков, которые всю вину перекладывают на них - что это они убивают печень, сердце и кровеносные сосуды.

Нет, мы хорошенькие молекулы, и мы ничего не портим. И алкоголь прав - он не убивает. Алкоголь выводится из организма. Тупо выводится - честное слово!

Это лишь свидетельствует о том, что матушка-природа не предусмотрела, что мы будем пить так много... Сначала алкоголь превращается в алкогольдегидрогеназу (ацетальдегид). И это зло, поэтому алкоголь сердится. Любая степень его потребления не наносит вреда. Это наш организм преобразует его во вредное вещество!"

Мера, рекомендуемая профессором Даниланом

Какую же меру потребления алкоголя предлагает профессор? Прежде чем открыть ее, он поясняет: "В мире существуют новые исследовательские данные, и я в них не сомневаюсь, потому что они получены в цивилизованных странах и многократно проверены.

Алкоголь продлевает жизнь и защищает от болезней, от цирроза печени, а особенно - от сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, если употреблять его умеренно.

Поначалу было доказано, что красное вино полезнее белого, а теперь открыли, что лучше выпить водки!

Алкоголь обладает многими хорошими свойствами: он выводит из организма некоторые токсичные вещества, которые вырабатываются в результате обменных процессов".

Так какова же, по мнению профессора Данилана, здоровая доза алкоголя?