Ученые обнаружили бактерии, ускоряющие развитие рака легких

Открытые специалистами микробы манипулируют работой гамма-дельта Т-клеток. Это выяснилось во время экспериментов на генетически модифицированных мышах, склонных к заболеванию раком. У части грызунов легкие и кишечник были полностью очищены от бактерий, и впоследствии именно у них резко снизилась скорость роста опухолей, а также их частота. В среднем у таких мышей было в 2-3 раза меньше новообразований в легких по сравнению с мышами, у которых не удаляли бактерии. Размер и степень развития опухолей в легких у них также оказались значительно меньше.