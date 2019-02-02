Ученые призывают спать на левом боку

Согласно результатам исследования ученых из Норвежского технологического университета и датских специалистов Национального исследовательского центра, два года следивших за их привычками спать в той или иной позе у группы добровольцев из более тысячи человек, состояние здоровья людей связано с тем, в какой позе они предпочитают спать, пишет «МедикФорум».
«Люди, которые предпочитают спать на боку, гораздо лучше восстанавливаются. Здоровье у них в целом крепче, чем у тех, кто спит в другой позе», - констатировали ученые.
Спящие на боку женщины дольше живут. Ученые утверждают, что женщины проводят в положении на боку гораздо больше часов ночного сна, чем мужчины. По мнению исследователей, с этим обстоятельством в том числе связано то, что женщины физически более здоровы и живут дольше, чем сильный пол.
Специалисты отмечают, что преимущество сна на левом боку для здоровья связано с ассиметричным расположением органов желудочно-кишечного тракта. В чем именно состоит преимущество такого сна:
Полезней для работы кишечника. В положении на левом боку желудок находится ниже пищевода, что способствует лучшему функционированию ЖКТ, избавляет от изжоги, запоров, синдрома раздраженного кишечника.
Лучше для кровотока и мозга. В позе тела на левом боку более активен кровоток, что улучшает движение лимфы, быстрее выводит из организма продукты распада и токсины. Питание мозга за счет снабжения кровью при этом становится более качественным.
Уменьшает храп. Главная угроза для храпунов – апноэ, непроизвольные остановки дыхания во сне, которые при наличии лишнего веса повышают риск ранней смерти. Наблюдения показали, что на левом боку люди храпят меньше.
«Люди с сердечной недостаточностью и те, кто перенес инфаркт – вот та категория пациентов, которым сон на левом боку противопоказан», - отметили специалисты.