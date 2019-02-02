Женщина застраховалась, тяжело заболела, но ей отказывают в выплате. Что не так?

Пенсионерка из Риги уже три года покупает медицинский страховой полис. В договоре указано, что возмещение выплачивается в случае различных заболеваний, в том числе и рака, сообщает Rus.Tvnet.
Полгода назад у женщины, к сожалению, диагностировали рак груди. Она провела в больнице три недели, были проведены две операции. Часть финансовых расходов берет на себя государство, но и самой пожилой женщине нужно было доплатить сумму в более 200 евро, сообщает передача “Bez Tabu”.
Несчастье произошло, а вот страховщики отказались выплачивать деньги. Обоснование: у пациентки - первая стадия рака, а страховой случай наступает начиная со второй стадии. И это, мол, оговорено в договоре.
Обратившаяся к журналистам рижанка расстроена, тем более приобретает она страховку у одного и того же брокера несколько лет. Заключая договор никто из специалистов не объяснил ей, в случае онкологии когда можно рассчитывать на выплату, а когда нет.
Ведь перед тем как подписывать договор, людям, особенно пожилого возраста, можно было разъяснить подводные камни определенного страхования.
Между тем руководитель Ассоциации страховщиков Латвии Янис Абашин информирует: если клиент не согласен с принятым решением страховой компании, можно обратиться в Бюро омбудсмена. А до подписания бумаг надо все же тщательно оценить все условия и более выгодные предложения у разных компаний.