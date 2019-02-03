Странный случай в Латвии: как микстура от кашля оказалась совсем не лекарством

Предприниматель Роберт Лебедев попросил в одной из рижских аптек сильное безрецептурное лекарство от кашля для себя и ребенка. Аптекарь порекомендовала ему новый сироп от кашля Coldrex komplex. Перед тем, как дать лекарство ребенку, во избежание аллергической реакции, Роберт начал искать активное вещество, входящее в состав препарата, но не нашел.

Как выяснило Русское вещание LTV7, сироп от кашля зарегистрирован в Латвии не как лекарственный препарат и даже не как пищевая добавка, а как медицинский инструмент.

В аптеке, продавшей сироп Роберту Лебедеву, журналисту «Личного дела» сообщили, что они не обязаны предупреждать клиента о том что они продают: лекарство, пищевую добавку или медицинский инструмент. Также в аптеке сказали, что у сиропа запатентованная секретная формула, которую производитель имеет права не раскрывать, поэтому нельзя узнать активное вещество.

«Первое на что надо обратить внимание — это этикетка. Препарата имеет СЕ маркировку и четыре цифры. Такая маркировка характерна только для медицинских устройств», - объяснил Андис Вилюмс, представитель Латвийского агентства лекарств.

Маркировка CE указывает на то, что изделие не является вредным или опасным для здоровья его потребителей, а также безвредно для окружающей среды. И благодаря этой наклейке Латвийское агентство лекарств не может отказать сиропу в регистрации. Но главное отличие лекарства от инструмента заключается в механизме действия на пациента.

«Основной механизм действия для медицинского оборудования может быть только физический: механический или термический. Он ни в коем случае не может быть, как у лекарств - фармакологический или метаболический, с влиянием на обмен веществ», - пояснил Вилюмс.

Собственно, сироп, который люди принимают внутрь, как раз имеет и фармакалогический и метаболический эффект. Однако по замыслу производителя Coldrex complex - это полимерная пленка из полисахаридов, которая обволакивает верхние дыхательные пути и таким образом воздействует на пациента механически.

Также, как выяснило «Личное дело» в агентстве лекарств, если бы сироп от кашля регистрировался в Латвии, как лекарство, то на получение разрешения для выхода на рынок, ему потребовалось бы больше месяца, а при регистрации, как медицинский инструмент достаточно всего недели.

Связаться и получить комментарии от распространителя сиропа-инструмента компании Omega pharma baltica не удалось. На телефонные звонки и электронные письма нам так и не ответили.

Президент Латвийского общества фармацевтов Даце Кикуте напомнила, что фармацевт работающий в аптеке, это в первую очередь медицинский работник и только во вторую очередь торговец. И он не должен вводить пациента в заблуждение.

«Появление на рынке такого вводящего в заблуждение названия требует особого внимания фармацевтов. Если нам известно, что все время в продаже имеется препарат с аналогичным названием, где есть действующее химическое и активное вещество, то без сомнения фармацевтам надо подумать и прояснить ситуацию и принять совместное решение внутри аптеки, что делать с такими случаями», – считает Даце Кикуте.

Кстати, производители используют различные уловки, чтобы попасть на рынок. Случай с Coldrex komplex не единичный. Аналогичная история с известным препаратом «Корвалол».