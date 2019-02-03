Эти продукты защитят от тромбов

Оливки. Содержащиеся в оливках фенольные соединения уменьшают содержание в крови веществ, способствующих образованию тромбов.

Гранаты. Плоды гранатов богаты антиоксидантами и полифенолами, способствующими нормализации артериального давления. Повышенное давление автоматически вносит человека в группу риска, связанного с тромбоэмболиями.

Киви. Исследование ученых из Университета Осло подтвердило: киви может считаться одним из лучших продуктов против тромбов. У людей, ежедневно съедающих 2-3 киви, снижается активность тромбоцитов - элементов крови, способных склеиваться и образовывать тромбы.

Помидоры. Еще один продукт из категории «лучшие» в борьбе против образования тромбов. В томатах содержится помогает кверцетин – вещество, мешающее тромбоцитам слепляться.

Слива и вишня. В них также много кверцетина.

Чай. Его употребление укрепляет сердечно-сосудистую систему и уменьшает активность тромбоцитов.