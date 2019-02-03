Чем грозит дефицит железа и как его восполнять

Почему железо важно для человека?

Каждая частичка нашего тела нуждается в железе. Микроэлемент входит в состав белка гемоглобина, который содержится в эритроцитах (то есть красных кровяных тельцах) и переносит кислород из лёгких во все органы и ткани.

Железо входит в состав ферментов, которые необходимы для большинства обменных процессов. От них зависит многое — иммунитет, память, работоспособность, творческое мышление и так далее. Железо принимает участие в процессах клеточного деления, биосинтеза ДНК, коллагена, стероидных гормонов, играет немаловажную роль в работе нервной системы, кроветворении, детоксикации и многое другое.

Почему возникает дефицит железа?

Причин возникновения дефицита железа может быть масса. В первую очередь это несбалансированное питание. Бобовые, гречка, субпродукты, мясо, рыба, пшеничные отруби — эти продукты, богатые железом, не так часто входят в рацион людей. В связи с этим и образуются проблемы. У детей нехватка компонента возникает из-за отсутствия в рационе полезной еды, ведь они в основном предпочитают сладкое, фрукты и так далее.

Необходимо понимать, что организм не может самостоятельно вырабатывать железо, его необходимо получать вместе с пищей. Необходимо составить сбалансированное меню, благодаря чему эта причина дефицита железа точно устранится.

Ещё одной причиной нехватки компонента можно назвать несочетаемость потребляемых продуктов, даже при сбалансированности рациона. Так, железосодержащие продукты нельзя запивать чаем или кофе, так как в них есть танин, вещество, мешающие усвоению железа. Не следует сочетать продукты с железом и кальцием, например, гречку с молоком, потому что они нейтрализуют друг друга.

Не менее проблемной причиной можно назвать неспособность организма усваивать железо. Процесс отделения элемента от пищи и всасывание его в кровь происходит в тонком кишечнике. Из-за разных проблем с этим органом (к примеру, дисбактериоз) функция нарушается.

Причиной дефицита железа может быть беременность. В это время в организме женщины образуется новое тело, которое тоже нуждается в железе. Для решения проблемы следует постоянно сдавать необходимые анализы, в том числе следить за уровнем гемоглобина в крови.

Большое количество железа выводится вместе с потом. Поэтому тренировки, тяжёлый физический труд тоже могут стать причиной снижения уровня железа в крови. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо тщательно отнестись к тому, чтобы его восполнять.

Кровопотери — самые частые причины нехватки железа. Особенно его дефицит могут испытывать женщины в детородном возрасте во время менструаций.

Признаки дефицита железа

К признакам дефицита железа можно отнести ряд специфических симптомов: вялость, быстрая утомляемость, слабость, головокружение. Если у вас наблюдается слишком большая нехватка этого компонента, то очень вероятны образование шума в ушах, мушек перед глазами.