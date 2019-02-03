Орехи не так полезны, как вы привыкли думать

Орехи имеют репутацию одного из лучших продуктов в области здорового питания, который рекомендуется для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы и ожирения. Но орехи также могут оказаться вредными, - в особенности, съеденные без меры. О том, как орехи могут навредить здоровью, пишет «МедикФорум» со ссылкой на экспертов программы «НашПотребНадзор» на НТВ.
Много жира. Прежде всего, любителям орехов следует отдавать себе отчет в том, что этот продукт содержит много жира, отмечают специалисты. Насколько же жирны разные орехи?
- Миндаль - 49% жира.
- Фундук - 61% жира.
- Грецкие - 65% жира.
- Бразильские - 66% жира.
- Кедровые - 68% жира.
Ученые констатируют, что жиры быстро окисляются, поэтому при покупке орехов нужно обращать внимание на их срок хранения. В целом лучше брать орехи в скорлупе, а не очищенные: так ядра лучше сохраняются и меньше теряют содержащиеся в них полезные вещества.
Употреблять орехи нужно с осторожностью людям, страдающим избыточным весом, так как жир, получаемый с пищей, стимулирует набор веса и обходит в этом даже углеводы.
Плесневые грибки. Орехи могут оказаться крайне вредными, если на них появляются плесневые грибки. По словам генерального директора ореховой компании Руслана Багаутдинова, такие грибки можно увидеть в виде черного, серого, желтоватого или зеленоватого налета. Данные грибки вырабатывают афлотоксин - вещество, которое способно сильно повредить печени.
Радий. Этот элемент обладает свойством скапливатья в костях, повышая их подверженность разрушительным процессам, переломам, раку. Радий содержится в бразильских орехах. Чтобы не навредить себе, нужно употреблять не больше шести ядрышек в день.
Отравление. Один из самых вредных орехов в плане отравления – фундук. Этот орех имеет срок хранения не более пяти месяцев, употребление старого фундука может вызвать серьезные проблемы. Горький миндаль способен вызвать отравление из-за содержащегося в нем гликозида амигладина, распадающегося в кишечнике на синильную кислоту и бензальдегид.
Как хранить орехи. Лучше всего - в стеклянной банке или контейнере в холодильнике. Крышка емкости должна быть герметичной, так как орехи впитывают посторонние запахи и влагу. Если орехи хранятся дольше двух месяцев, их правильнее поместить в морозилку.