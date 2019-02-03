Орехи не так полезны, как вы привыкли думать

Много жира. Прежде всего, любителям орехов следует отдавать себе отчет в том, что этот продукт содержит много жира, отмечают специалисты. Насколько же жирны разные орехи?

Миндаль - 49% жира.

Фундук - 61% жира.

Грецкие - 65% жира.

Бразильские - 66% жира.

Кедровые - 68% жира.

Ученые констатируют, что жиры быстро окисляются, поэтому при покупке орехов нужно обращать внимание на их срок хранения. В целом лучше брать орехи в скорлупе, а не очищенные: так ядра лучше сохраняются и меньше теряют содержащиеся в них полезные вещества.

Употреблять орехи нужно с осторожностью людям, страдающим избыточным весом, так как жир, получаемый с пищей, стимулирует набор веса и обходит в этом даже углеводы.

Плесневые грибки. Орехи могут оказаться крайне вредными, если на них появляются плесневые грибки. По словам генерального директора ореховой компании Руслана Багаутдинова, такие грибки можно увидеть в виде черного, серого, желтоватого или зеленоватого налета. Данные грибки вырабатывают афлотоксин - вещество, которое способно сильно повредить печени.

Радий. Этот элемент обладает свойством скапливатья в костях, повышая их подверженность разрушительным процессам, переломам, раку. Радий содержится в бразильских орехах. Чтобы не навредить себе, нужно употреблять не больше шести ядрышек в день.

Отравление. Один из самых вредных орехов в плане отравления – фундук. Этот орех имеет срок хранения не более пяти месяцев, употребление старого фундука может вызвать серьезные проблемы. Горький миндаль способен вызвать отравление из-за содержащегося в нем гликозида амигладина, распадающегося в кишечнике на синильную кислоту и бензальдегид.