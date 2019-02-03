Сосудистый хирург: из-за этой болезни пациентам сложно ходить

«Обычно жалобы возникают постепенно – незаметно человек старается избегать долгих прогулок, скорее поедет в магазин на машине, чем пойдет пешком, иногда оказывается сложно перейти дорогу пока горит зеленый свет. Если ходить все же приходится, человек стоит, пережидая боль в мышцах, отдыхает и идет дальше», - рассказала врач.

Обызвествление артерий – это системное заболевание, для лечения осложнений которого хирурги делают как открытые операции, так и внутрисосудистые коррекции – для того, чтобы обеспечить ноге кровоснабжение и сохранить конечность. Болезнь нельзя полностью остановить, но можно замедлить ее течение. Агрессивное вмешательство предпринимают только тогда, когда ничего больше не остается.

Поэтому Палмисте напоминает: нужно знать, какую дистанцию пациент может преодолеть без боли. Не важно, измеряется она в шагах, метрах или ступеньках.

Стабилизировать состояние пациента и отодвинуть болезнь можно взятием под контроль факторов риска, регулярными тренировками и системным приемом лекарств от атеросклероза.