Сосудистый хирург: из-за этой болезни пациентам сложно ходить

На своей станице в соцсети сосудистый хирург Вероника Палмисте написала, что одним из симптомов обызвествления артерий в ногах являются трудности при ходьбе, с течением времени проблема усугубляется.
«Обычно жалобы возникают постепенно – незаметно человек старается избегать долгих прогулок, скорее поедет в магазин на машине, чем пойдет пешком, иногда оказывается сложно перейти дорогу пока горит зеленый свет. Если ходить все же приходится, человек стоит, пережидая боль в мышцах, отдыхает и идет дальше», - рассказала врач.
Обызвествление артерий – это системное заболевание, для лечения осложнений которого хирурги делают как открытые операции, так и внутрисосудистые коррекции – для того, чтобы обеспечить ноге кровоснабжение и сохранить конечность. Болезнь нельзя полностью остановить, но можно замедлить ее течение. Агрессивное вмешательство предпринимают только тогда, когда ничего больше не остается.
Поэтому Палмисте напоминает: нужно знать, какую дистанцию пациент может преодолеть без боли. Не важно, измеряется она в шагах, метрах или ступеньках.
Стабилизировать состояние пациента и отодвинуть болезнь можно взятием под контроль факторов риска, регулярными тренировками и системным приемом лекарств от атеросклероза.
При возникновении трудностей при ходьбе стоит обратиться к своему семейному врачу. Хирург приходит на помощь тогда, когда пациент не может пройти и сотню метров или страдает от болей по ночам.