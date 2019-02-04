Названа причина эпидемии рака

Исследователи выяснили, что с 1995 по 2015 год злокачественные опухоли, для которых лишний вес является фактором риска, стали возникать чаще среди женщин и мужчин младше 50 лет. При этом меньший возраст оказался связан с более высоким уровнем заболеваемости. У людей в возрасте 45-49 лет заболеваемость раком печени повышалась на один процент за каждый год рассматриваемого периода, а у тех, кому исполнилось 30-34 года и 25-29 лет, этот показатель вырос более чем вдвое и вчетверо соответственно.