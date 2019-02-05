Вт, 5.02.2019
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  • Осторожно, яд! В Эстонии запретили набирающее популярность средство гигиены

Осторожно, яд! В Эстонии запретили набирающее популярность средство гигиены
Ни в коем случае не выливайте его в раковину!

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Диоксид хлора входит в состав средств бытовой химии, которые чистят, отбеливают и дезинфицируют. Но это вовсе не значит, что это ядовитое вещество можно применять с целью уничтожения болезнетворных бактерий в организме человека.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Департамент здоровья запретил распространение жидкости для полоскания рта MMS, которая была разрекламирована как косметический продукт. А-компонент неиспользованного продукта - раствор хлорида натрия - необходимо отвезти в пункт сбора опасных отходов.

По словам руководителя пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик, запрет на распространение продукта был введен вследствие того, что MMS содержит запрещенный в косметике хлор. Содержание строго запрещенного в косметике хлора подтвердил и обязательный отчет о безопасности, заказанный предприятием, распространяющим этот продукт. Согласно отчету, хлор образовывается при требуемом инструкцией смешивании А- и В-компонентов средства для полоскания рта. Кроме того, в лаборатории Департамента здоровья было выявлено, что в смеси содержатся способные вступать в реакцию соединения хлора, превышающие критическую норму воды в бассейне в 70 раз, а критическую норму питьевой воды - в 214 раз.

«А-компонент MMS - это опасный химикат, поэтому Департамент здоровья просит быть осторожными при обращении с этим раствором. Необходимо использовать резиновые перчатки, остатки нельзя выливать в раковину: их нужно отвезти в пункт сбора опасных отходов, - сказала Эпик. - Об этом должны задуматься и те люди, которые неправильно использовали MMS, следуя распространяющимся в интернете инструкциям».

Распространяемый под маркой MMS хлорид натрия при попадании на кожу ведет себя как ядовитое и разъедающее вещество. В кислотных условиях из него выделяется диоксид хлора, который в большинстве случаев используется как промышленный отбеливатель или дезинфицирующее средство. Его употребление может привести к необратимым повреждениям. В том случае, если бы А-компонент жидкости для полоскания рта, то есть 28-процентный раствор хлорида натрия, продавался бы как химикат, на нем следовало бы проставить корректную маркировку опасности.

Прием этого вещества может привести к отравлению и вызвать боль в животе и рвоту. Человек, который после употребления диоксида хлора или содержащего его MMS почувствует себя плохо, должен немедленно обратиться за помощью.

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