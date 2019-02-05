Старейшей жительнице Эстонии исполнилось 107 лет
Во вторник, 5 февраля, исполняется 107 лет старейшей жительнице Эстонии, бывшей учительнице школы Торнимяэ Марте Киви, которая в настоящий момент проживает вместе со своим сыном Юри в Кохила (Рапламаа), пишет Meie Maa.
«Такие у нас хорошие гены, - ответил Юри на вопрос, в чем секрет долголетия его матери. - Как она сама говорит: надо есть тогда, когда чувствуешь голод и живот требует пищи».
По словам сына, гостей сегодня будет много - дети и внуки, представители волости Кохила и другие. «Но очень много гостей мы позволить себе не можем, поскольку пожилой человек быстро устает», - добавляет он. Несколько дней назад Марта подхватила вирус, но, к счастью, все обошлось. «Так что со здоровьем у мамы сейчас все в порядке», - говорит сын.
По словам Юри, хотя его мать и переехала в Кохила еще в 2001 году, сердце ее до сих пор на Сааремаа. Любимые занятия новорожденной - чтение газет и разгадывание кроссвордов.