В Йемене появились на свет сиамские близнецы-дицефалы

Дети появились на свет в столице страны, городе Сана, в январе. У близнецов по имени Абдул-Халид и Абдул-Рахим одно на двоих тело, но две головы. Первые дни своей жизни они провели в инкубаторе в отделении интенсивной терапии. Доктора стараются изо всех сил, чтобы сохранить жизнь детям, но просят родителей отвезти младенцев за границу, где им смогут оказать более квалифицированную помощь, передает Lenta.ru.

Отец близнецов, 20-летний Акрам Али Ахмед, заявил, что не хочет, чтобы детей разделяли. Также он не готов принять смерть одного из них ради жизни другого. «Я хочу, чтобы они оба жили в одном теле. Я не возражаю против того, что дал мне Аллах», — заявил он.

Глава педиатрического отделения больницы доктор Файзал аль-Бабли утверждает, что до этого не сталкивался с подобной аномалией. «Для Йемена это уникальный случай: два ребенка в одном теле с двумя головами, двумя сердцами, двумя легкими, двумя желудками и двумя позвоночниками. У них общий корпус и конечности», — рассказал он.

Аль-Бабли пытается выпросить у правительства финансирование на помощь семье с лечением и переездом. Также он призвал международные здравоохранительные организации оказать содействие родителям близнецов. Из-за военного конфликта в регионе в больницах не хватает лекарств и продуктов, что осложняет проведение терапии.