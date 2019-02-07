Исследование: у каждого второго жителя Эстонии старше 40 лет проблемы со зрением

Наиболее часто респонденты из целевой группы жаловались на то, что плохо видят вблизи. Согласно исследованию, 82% респондентов перестает «хватать длины рук», т.е. для того, чтобы прочесть текст, им приходится располагать его все дальше от лица.

Это является признаком пресбиопии – возрастной дальнозоркости. Именно трудности в рассматривании близко расположенных предметов, в особенности в сумерках, являются одним из первых симптомов пресбиопии. Пресбиопия является не болезнью, а возрастной особенностью – ее невозможно предотвратить при помощи лекарств, витаминов, здорового образа жизни или диеты. Кроме того, пресбиопия возникает вне зависимости от того, носил ли человек в молодости очки или нет.

«Согласно всем имеющимся теориям, пресбиопия начинает развиваться в 40 лет или позднее, но технологическое развитие и новые, связанные с цифровыми устройствами, потребности свидетельствуют о том, что возрастная дальнозоркость может помолодеть, поскольку современному человеку приходится чаще рассматривать близко расположенные предметы», – рассказала оптометрист и представитель Essilor в Эстонии Марта Порт.

Возрастные проблемы со зрением могут начать проявляться уже в 40-летнем возрасте, но с каждым годом вероятность все выше: если среди респондентов в возрасте 40–44 лет на ухудшение зрения жаловался каждый третий человек, то среди респондентов от 45 лет таких людей уже было 56%. Мужчины на проблемы со зрением жалуются чаще женщин – 52% и 47% соответственно.

Несмотря на то, что предотвратить развитие пресбиопии невозможно, к ней вполне можно приспособиться. Наиболее эффективное средство – прогрессивные очки, которые позволяют одновременно решить несколько проблем и четко видеть вблизи, на средние дистанции и вдаль.

По словам Марты Порт, после сорока лет важно не менее раза в год проверять зрение и обязательно пользоваться прописанными оптометристом средствами коррекции зрения.