Программа развития Таллиннской больницы вынесена на утверждение

В комиссию входят представители Министерства социальных дел, Департамента здравоохранения, Эстонской больничной кассы и советники Министерства социальных дел из числа специалистов. Вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер, курирующий сферы социального обеспечения и здравоохранения, заметил, что утверждение программ развития можно считать большой победой в развитии Эстонской системы здравоохранения, в том числе для улучшения доступности врачебной помощи в ближайшем будущем.

«Документы, входящие в программу развития будущей Таллиннской больницы, находились в процессе составления уже несколько лет - очень радостно, что сейчас они прошли согласование и в министерстве, и в Больничной кассе, - сказал Тынис Мельдер. - В ходе проекта планируется объединить таллиннские больницы в одну организацию и построить вместо амортизированных зданий Ласнамяэский медицинский городок, который расположится по адресу Нарвское шоссе, 129 и 129b».

В новой больнице будет сосредоточено более 25% услуг врачей-специалистов во всей Эстонии, а также будут оказываться услуги по всем специальностям, которые сейчас доступны в Ляэне-Таллиннской и Ида-Таллиннской центральных больницах. Область, за которую станут отвечать столичные больницы, охватит помимо Харьюмаа и другие уезды.

«В программе развития больничной сети, подготовленной еще в 2000-м году, было обращено внимание на необходимость реорганизации таллиннской сети здравоохранения. Почти двадцать лет назад было продемонстрировано, что вместо существующих амортизированных зданий разумно было бы построить новый медицинский комплекс в восточной части Таллинна, где проживает большая часть таллинцев, - сказала Министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут. - За это время число жителей прилегающих районов еще больше возросло, и мне радостно, что мы наконец-то смогли приступить к проектированию. Строительство Таллиннской больницы позволит значительно улучшить сотрудничество сегодняшних центральных больниц и интегрировать оказание услуг».

Тынис Мельдер добавил, что Таллиннская больница - это проект, имеющий большую важность для всей Эстонии и долговременное социальное влияние. «Благодаря созданию новой больницы мы сможем оказывать качественную медицинскую помощь как минимум в ближайшие 50 лет. Первым, к концу 2021 года, в Ласнамяэском медицинском городке должен появиться медицинский центр. Помимо главного больничного корпуса и медицинского центра в городке появится еще несколько зданий, назначение которых будет определено в соответствии с необходимостью и пожеланиями государства>, - сказал Мельдер.

На следующем этапе создания больницы в этом году должны быть подготовлены эскизный проект Ласнамяэского медицинского центра и проект медицинской технологии Таллиннской больницы.