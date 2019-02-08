Ученые придумали, как с помощью конопли замедлить рак

Сотрудники Университета Пенсильвании выделили несколько синтетических и природных соединений на базе конопли. Природные соединения почти не сработали против раковых клеток, пишет MedDaily со ссылкой на The Daily Mail. А вот с синтетическими ситуация была интереснее. Речь идет о соединениях, имитирующих структуру природных каннабиноидов, одних из основных соединений конопли.