Ученые придумали, как с помощью конопли замедлить рак

Сотрудники Университета Пенсильвании выделили несколько синтетических и природных соединений на базе конопли. Природные соединения почти не сработали против раковых клеток, пишет MedDaily со ссылкой на The Daily Mail. А вот с синтетическими ситуация была интереснее. Речь идет о соединениях, имитирующих структуру природных каннабиноидов, одних из основных соединений конопли.
Такой подход позволяет полностью исключить проблемы с законом, ведь соединения не являются наркотическими. По итогам тестов ученые заявили: все десять синтетических соединений эффективно тормозили рост раковых клеток.
В теле человека действует эндоканнабиноидная система - набор рецепторов к каннабиноидам - часть центральной нервной системы. Данная сеть важна для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта. Собственно, эффективность синтетических аналогов каннабиноидов объясняется тем, что с раком кишечника связаны упомянутые выше каннабиноидные рецепторы.
Один из рецепторов - CB1 - в активной форме предотвращает рост опухолей в кишечнике. Второй рецептор - CB2 - при активации производит обратный эффект (опухоли начинают расти). И с помощью синтетических каннабиноидов можно манипулировать данными рецепторами. Ученые подчеркивают: сама по себе конопля не способна победить рак.