Прогресс: ученые нашли способ регенерировать пальцы

Как пишет журнал Nature Communications, учеными были найдены два белка, манипуляции с которыми запускают процессы регенерации потерянных пальцев. Ранее ученые уже добивались роста костей. В этот раз найденный ими способ активизировал образование суставной ткани.

Таким образом, первоначально на месте потерянных пальцев исследователи воссоздали кость, затем, используя смесь белков, они запустили восстановление хряща. В результате в течение трех дней сустав сформировался на 60%. Белки, о которых идет речь, - это BMP2 и BMP9. Без их применения ампутированные пальцы заживали бы как обычно, на месте среза у них бы только затянулась рана.

Регенерация хрящевой и суставной ткани, которой смогли добиться специалисты, - это серьезный прогресс. Хрящ считается ключевой частью суставов, и по его способности восстанавливаться можно смело судить о возможности добиваться регенерации конечностей. Ученые отметили, что даже у животных со способностью отращивать потерянные конечности редко наблюдается рост суставов и костей.

«Результаты тестов продемонстрировали, что процесс регенерации был наиболее эффективным, когда BMP2 применялся сразу, а BMP9 добавлялся через неделю: это приводило к росту более полных суставных структур, даже с некоторыми соединениями с костью», - отметили авторы работы.