Для хорошего иммунитета полезно позитивное мышление

Учеными был проведен эксперимент с участием более 135 человек. Их разделили: часть добровольцев слушала аудиолекции о необходимости вырабатывать позитивное мышление: оптимистичнее, добрее и снисходительнее воспринимать жизнь и окружающих людей. Другая часть добровольцев слушала доводы о том, почему отношение ко всему должно быть как можно более критичным.

У добровольцев из разных групп были выполнены измерения частоты сердечных сокращений и уровень потоотделения – маркеров психологического состояния. В результате оказалось, что участники из группы «позитивное мышление» имели их более низкие параметры, то есть, были более расслаблены и меньше волновались. Уровень производства антивоспалительных компонентов иммунной системы в их организме также был более низким, что означало: для человека не существует высокой угрозы инфицирования и заболевания.

В то же время участники эксперимента, которые слушали о необходимости строгого отношения к окружающему миру, продемонстрировали учащенное сердцебиение и повышенное потоотделение. По словам медиков, подобные признаки проявляются при возникновении чувства опасности и незащищенности, повышенном стрессе.