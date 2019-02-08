Ученые изобрели средство против возрастных болезней

И в теории препарат может избавить не только от болезни Альцгеймера, но и предотвратить развитие диабета 2-го типа, артрита, макулярной дегенерации. В рамках эксперимента старым грызунам давали ламивудин. И за две недели проявился положительный эффект, с точки зрения уменьшения воспаления. А за шесть месяцев у грызунов остановилась потеря жировой и мышечной ткани, как и рубцевание почек.