Популярная среди спортсменов добавка может быть опасна для мозга

Ученые из Технологического университета Сиднея изучили особенности применения ряда протеинов и их воздействие на организм. Особое внимание было уделено аминокислоте, известной, как L-норвалин, пишет «МедикФорум».
Биодобавки с ней используются в бодибилдинге для насыщения организма протеином. Увы, кроме придания нужных форм мышцам, такие препараты могут принести и серьезный вред. Сотрудники университета считают, что эта аминокислота может провоцировать некоторые нейродегенеративные заболевания, повреждая клетки головного мозга. Спортсмены же, увлекаясь бодибилдингом, часто забывают о необходимости соблюдать меры безопасности при приеме каких-либо препаратов, что может привести к тяжелым расстройствам.
Статью с результатами исследований разместило издание Sciencedaily. Вредное воздействие происходит из-за того, что несвойственный человеческому организму L-норвалин «притворяется» белковой аминокислотой. Нестандартная небелковая аминокислота таким образом создает дефектные белки, обманывая организм. У растений такое вещество уничтожает хищников. Согласно исследованиям австралийских ученых L-норвалин помогает клеткам в производстве большего количества энергии. Но после этого, считают исследователи, механизм генерации повреждается. Вследствие этого может начаться процесс разрушения клеток головного мозга. Таким образом, популярный продукт спортпитания может стать причиной серьезных заболеваний, когнитивных нарушений и неврологических расстройств.