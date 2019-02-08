Популярная среди спортсменов добавка может быть опасна для мозга

Биодобавки с ней используются в бодибилдинге для насыщения организма протеином. Увы, кроме придания нужных форм мышцам, такие препараты могут принести и серьезный вред. Сотрудники университета считают, что эта аминокислота может провоцировать некоторые нейродегенеративные заболевания, повреждая клетки головного мозга. Спортсмены же, увлекаясь бодибилдингом, часто забывают о необходимости соблюдать меры безопасности при приеме каких-либо препаратов, что может привести к тяжелым расстройствам.