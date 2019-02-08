Сб, 9.02.2019

В Эстонию пришла корь

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Корь.

ФОТО: Corbis/Scanpix

В Эстонии в этом году у четырех взрослых пациентов диагностировали корь: трое заразились во время посещения Шри-Ланки, Арабских Эмиратов, Украины и Египта, один пациент получил вирус уже в Эстонии, передает Rus.err.

По данным Департамента здоровья, заболевшие - мужчины в возрасте от 19 до 57 лет. Два случая были зафиксированы в Пярнумаа, по одному в Харьюмаа и Тартумаа. 

В конце прошлого года во время поездки в Таиланд корью заболели невакцинированные мать с ребенком.

Корь - крайне заразная тяжелая болезнь вирусного происхождения, невакцинированные дети подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развитию осложнений вплоть до смертельного исхода.

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