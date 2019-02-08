В Эстонию пришла корь
8 февраля 2019, 20:33
В Эстонии в этом году у четырех взрослых пациентов диагностировали корь: трое заразились во время посещения Шри-Ланки, Арабских Эмиратов, Украины и Египта, один пациент получил вирус уже в Эстонии, передает Rus.err.
По данным Департамента здоровья, заболевшие - мужчины в возрасте от 19 до 57 лет. Два случая были зафиксированы в Пярнумаа, по одному в Харьюмаа и Тартумаа.
В конце прошлого года во время поездки в Таиланд корью заболели невакцинированные мать с ребенком.
Корь - крайне заразная тяжелая болезнь вирусного происхождения, невакцинированные дети подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развитию осложнений вплоть до смертельного исхода.