Cостояние здоровья у детей в Эстонии ниже среднего по ЕС

В 2017 году у 95% детей в ЕС здоровье было хорошим или очень хорошим и различия по разным возрастным группам были незначительны: показатель хорошего здоровья в возрастной группе младше пяти лет был у 96,5% детей, в группе до девяти лет — у 95,9% и в группе 10-15-летних — 95,2%. Детей, чье состояние здоровья оценивалось как плохое или очень плохое, во всех возрастных группах было меньше одного процента.

Детей младше пяти лет с хорошим или очень хорошим состоянием здоровья в 2017 году было 92,4-99%. Худший показатель в 92,4% был у детей в Эстонии, тогда как максимально высокие показатели хорошего или очень хорошего здоровья в 99% были у детей Болгарии, Мальты, Румынии и Италии.

Самые низкие показатели здоровья в возрастной группе от 5 до 9 лет были у детей в Португалии и Латвии - 89,3 и 91,2%. Соответствующий показатель у Эстонии был 93,7%. Наилучший показатель был у Румынии — 99,8%, на последующих местах были Кипр 98,9%, Италия - 98,8 и Греция — 98,7%.

В возрастной группе 10-15-летних показатели здоровья детей в Латвии, Португалии и Эстонии были ниже 90%, при этом в Эстонии он составил 89,6%. За хорошие показатели здоровья детей Румынии, Италии и Болгарии досталась оценка более 98 процентов.