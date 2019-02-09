Врач рассказала, как часто нужно менять зимние шапки

Врачи напомнили о том, что зимой шапки очень быстро загрязняются и служат превосходной питательной средой для размножения различных бактерий. Поэтому необходимо иметь две-три зимние шапки, - чтобы с регулярной частотой менять их и стирать. Тот же принцип относится и к перчаткам, пишет «МедикФорум». Рекомендации об уходе за зимними головными уборами озвучила российский специалист, врач-дерматолог Ирина Борисова.
«Советую покупать на зиму не менее двух-трех шапок, чтобы каждую из них стирать с частотой минимум один раз в две недели. Перчатки нужно стирать чаще, раз в неделю, - ведь ими мы притрагиваемся к самым грязным поверхностям, к тому же чрез поры кожи выделяем пот», - сказала, в частности, врач.
Эксперт отметила, что, загрязняясь, зимняя шапка становится фактором воспаления кожи и высыпаний на лбу и на волосистой части головы.
«Если шапка грязная, тол как бы часто вы не мыли голову, волосы все равно будут выглядеть немытыми и тусклыми», - подчеркнула врач-дерматолог.
Стирать теплые вещи вроде зимних шапок и перчаток, помимо регулярной частоты, нужно с соблюдением некоторых правил. Так, например, лучше стирать эти вещи вручную – это позволит избежать деформации от стирки в машинке. Шерстяные аксессуары по правилам замачивают в теплой воде не выше 35 градусов, чтобы они не сели. После стирки их необходимо тщательно прополоскать – многие моющие средства остаются на поверхности тканей после стирок. По мнению экспертов, зимние шапки лучше не стирать с помощью порошков, так как их ингредиенты агрессивны и могут, оставшись на вещи, спровоцировать раздражения и другие нежелательные реакции. Используйте более мягкие моющие вещи, можно воспользоваться обычным мылом или шампунем.