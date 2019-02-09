Врач рассказала, как часто нужно менять зимние шапки

«Советую покупать на зиму не менее двух-трех шапок, чтобы каждую из них стирать с частотой минимум один раз в две недели. Перчатки нужно стирать чаще, раз в неделю, - ведь ими мы притрагиваемся к самым грязным поверхностям, к тому же чрез поры кожи выделяем пот», - сказала, в частности, врач.

Эксперт отметила, что, загрязняясь, зимняя шапка становится фактором воспаления кожи и высыпаний на лбу и на волосистой части головы.

«Если шапка грязная, тол как бы часто вы не мыли голову, волосы все равно будут выглядеть немытыми и тусклыми», - подчеркнула врач-дерматолог.