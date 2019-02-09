Против болезни Альцгеймера поможет физическая активность

Интерес ученых к проблеме влияния физических упражнений на здоровье мозга не случаен. В предыдущих исследованиях специалисты приходили к заключению о том, что физические упражнения способствуют улучшению памяти и мышления. При болезни Альцгеймера страдают именно эти функции ЦНС, и авторы нового проекта вполне закономерно предположили что, возможно, физическая активность может останавливать процессы, связанные с развитием этого недуга.

Специалисты проанализировали данные научных работ и сделали вывод о том, что эффект улучшения качества памяти при физических упражнениях связан с выработкой белка иризина. Их последующие проверки показали: иризин действительно выполняет защитную функцию, останавливая развитие болезни Альцгеймера.