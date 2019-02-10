Видео: редкое заболевание сделало мальчика похожим на оборотня

Индийский школьник Лалит Патидар страдает редким заболеванием, известным как «синдром оборотня», из-за которого все его лицо покрыто волосами. Его историю рассказало The Daily Mail.
Лалит родился с врожденным гипертрихозом. При этом заболевании избыточный рост волос проявляется в необычных частях тела, а также не соответствует полу или возрасту. У школьника волосами покрыто все лицо, пишет Lenta.ru.
13-летний мальчик достаточно популярен в школе, однако иногда незнакомцы кидают в него камни и обзывают. Несмотря на это, он привык к своей внешности и чувствует себя с ней комфортно.
В будущем Лалит собирается стать полицейским и посадить всех воров и преступников в тюрьму. «Я хочу зарабатывать деньги как честный полицейский, и таким образом заботиться о моих родителях», — сказал он.
В январе 17-летняя Супатра Сусуфан из Таиланда, которая также страдает гипертрихозом, вышла замуж. В 2010 году ее признали самой волосатой девушкой в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.