Видео: редкое заболевание сделало мальчика похожим на оборотня

Лалит родился с врожденным гипертрихозом. При этом заболевании избыточный рост волос проявляется в необычных частях тела, а также не соответствует полу или возрасту. У школьника волосами покрыто все лицо, пишет Lenta.ru.

13-летний мальчик достаточно популярен в школе, однако иногда незнакомцы кидают в него камни и обзывают. Несмотря на это, он привык к своей внешности и чувствует себя с ней комфортно.

В будущем Лалит собирается стать полицейским и посадить всех воров и преступников в тюрьму. «Я хочу зарабатывать деньги как честный полицейский, и таким образом заботиться о моих родителях», — сказал он.