Как быстро вы ходите? Темп ходьбы указывает на депрессию

Авторы нового исследования наблюдали за группой из 3 600 человек возрастом (в среднем) от 50 лет без психических расстройств в анамнезе. Участники носили на себе датчики для анализа ходьбы, включая изменения в показателях темпа.

С добровольцами проводились эксперименты. В частности, люди совершали прогулки по специальному компьютеризованному коврику. Эти прогулки были разноформатными: в обычном темпе а также с выполнением заданий - переноска стакана воды и чтение книги.

В итоге учеными было установлено, что темп ходьбы связан со здоровьем мозга, и его замедление может быть маркером неблагополучных процессов в ЦНС.

«Замедление или ускорение шага связано с более низкими показателями здоровья головного мозга. Это увеличивает вероятность появления деменции. Депрессия в пожилом возрасте связана с риском падения из-за нарушения походки», - констатировали научные специалисты.