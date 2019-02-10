Вс, 10.02.2019
  • Здоровье
  • Как быстро вы ходите? Темп ходьбы указывает на депрессию

Как быстро вы ходите? Темп ходьбы указывает на депрессию

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Пенсионеры. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Ученые обнаружили связь между депрессией и темпом ходьбы у людей пожилого возраста, пишет «МедикФорум» со ссылкой на журнал Американского общества гериатрии. Специалисты пришли к выводу о том, что изменения в темпе ходьбы - замедление или ускорение шага – указывают на более низкие показатели здоровья головного мозга.

Авторы нового исследования наблюдали за группой из 3 600 человек возрастом (в среднем) от 50 лет без психических расстройств в анамнезе. Участники носили на себе датчики для анализа ходьбы, включая изменения в показателях темпа.

С добровольцами проводились эксперименты. В частности, люди совершали прогулки по специальному компьютеризованному коврику. Эти прогулки были разноформатными: в обычном темпе а также с выполнением заданий - переноска стакана воды и чтение книги.

В итоге учеными было установлено, что темп ходьбы связан со здоровьем мозга, и его замедление может быть маркером неблагополучных процессов в ЦНС.

«Замедление или ускорение шага связано с более низкими показателями здоровья головного мозга. Это увеличивает вероятность появления деменции. Депрессия в пожилом возрасте связана с риском падения из-за нарушения походки», - констатировали научные специалисты.

По оценкам экспертов, к 2050 году число людей в возрасте 60 лет будет вдвое выше, чем сейчас.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ