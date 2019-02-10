«Самое ужасное ждало меня впереди»: истории двух овдовевших женщин из Финляндии

Когда я ушла с работы, я почувствовала, что нахожусь в отрыве от всего.

У нас всегда было много друзей и знакомых. У детей было много друзей с прекрасными семьями, которые проявляли заботу: приносили еду и заходили в гости. Один трогательный случай остался в памяти с того времени. Друг ребенка подарил мне на Восьмое марта желтые цветы. Он не знал, какое значение они имеют для меня. Муж всегда дарил мне по праздникам желтые цветы. Это мой любимый цвет.

Когда пришло лето и начались каникулы, мы проводили много времени с детьми. Просто были вместе, и никто никуда не уходил.

Но все равно я еще не полностью оправилась.

Кто я на самом деле?

Думаю, что от ухода супруга и не надо оправляться. Я не ставлю себе никаких задач. Я просто осознаю, что его нет. Я осознаю свое горе, ну и ладно. Травма оставила отпечаток в памяти тела. И это такой большой монстр, что я не знаю, смогу ли с ним когда-либо справиться.

Какой я буду в дальнейшем? Какой будет эта Тииа?

Пока она все еще разбита и ищет свое место, но эта Тииа старается. К ней вернулось желание жить.

Я подала заявление на новую работу, получила ее и решила попробовать. Хотя работа интересная и приятная, голова не воспринимала новую информацию. Просто была необходимость вновь войти в рутину, хоть я и понимала, что еще не готова.

Итог был таков, что я не смогла. Физическое здоровье начало подводить. Полгода я спала по четыре часа. Пренебрежение к собственному здоровью привело к падению. Люди хотели побыть со мной и дать советы. Это было тяжело. Я не могла дышать.

Я нашла нового спутника жизни, что само по себе великолепно. Он жил в другом месте, куда мы в итоге и переехали. Хотели попробовать, как пойдет.

Жизнь жестока.

Прыжок в неизвестность внушал страх, но думаю, что он был оправдан и позволит двигаться дальше.

Что бы я хотела сказать тем, кто попал в подобную ситуацию?

В самый сложный период я думала о том, что всегда наступит вечер. Важнее всего слушать себя и жить одним днем.

Все люди наверняка хотят добра. Когда слушаешь много советов, размывается понимание того, что же ты на самом деле хочешь. Люди настолько разные, что никто не может сказать другому, как тому надо действовать и жить.

Уже в начале пути я научилась тому, что надо быть благодарным. Когда ситуация безвыходная, надо быть благодарным за полученную жизнь. Благодаря этой жизни я тот человек, коим являюсь.