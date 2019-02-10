Десять мифов о прививках

Миф 1: в вакцинах содержится ртуть

Во многих прививках от гриппа можно найти тимеросал. Это консервант, состоящий наполовину из ртути, способный предотвращать загрязнение бактериями. Однако опасаться людям нечего, так как данный компонент точно не содержится в обычных вакцинах для детей в возрасте до шести лет.

Миф 2: от вакцин возникает аутизм

Очень распространенное мнение о вакцинах существует с начала 2000 годов. В то время было проведено исследование, посеявшее панику среди родителей: была обнаружена связь между вакциной против кори, паротита, краснухи и аутизмом. Однако позднее результаты исследования опроверг сам журнал, в котором они были опубликованы. А в 2004 году сотрудники Института медицины заявили, что никаких связей между данными вакцинами и аутизом нет. Соответственно, это не более чем миф.

Миф 3: у вакцин есть серьёзные побочные эффекты

Действительно, каждая вакцина имеет определенный ряд побочных эффектов. О них перед вакцинацией должен предупреждать лечащий врач. Но, как правило, они все представляют собой увеличение температуры тела или сыпь, не более.

Миф 4: если все привиты, то и ты в безопасности

Считается, что ставить вакцину не обязательно, если все окружающие привиты. Это одно из самых опасных для вашего же здоровья заблуждений. По словам врачей, люди, которые остались без вакцины, посещают те же самые места, что и вакцинированные (детские сады, школы и так далее), а соответственно, увеличивают риск заражения.

Миф 5: вакцина защитит на 100%

К сожалению, вакцина не может на 100% защитить человека от болезни, против которой она направлена. Но зато она станет отличным защитником и вспомогательным инструментом в укреплении вашего иммунитета. Некоторые медики утверждают, что прививки эффективны в 80% случаев против предотвращения различных инфекций.

Миф 6: нельзя ставить много вакцин, иначе ослабнет иммунитет

Ещё один довольно популярный миф о вакцинах. Люди говорят, что с большим количеством вакцин иммунная система не способна сама справиться с защитой от внешних угроз. Но это не так! С каждой дозой в организме вырабатывается соответствующий иммунный ответ, антитела, для того, чтобы побороть инфекцию при ее обнаружении. А это значит, что вакцины только оказывают поддержку нашему иммунитету.

Миф 7: вакцины ставят только детям

Действительно, многие вакцины ставят с самого рождения детям, для укрепления иммунной системы. Но существуют прививки и для взрослых, в том числе и пожилых людей. Поэтому это не больше, чем миф.

Миф 8: при беременности прививки противопоказаны

В какой-то степени это на самом деле так. Например, женщинам в положении не стоит делать вакцину от ветряной оспы или КМС. Однако инактивированная вакцина против гриппа безопасна и даже рекомендуется беременным женщинам. Дело в том, что во время вынашивания ребенка иммунитет женщины слабее и нуждается в дополнительной защите.

Миф 9: естественный иммунитет лучше

Если вы перенесли инфекцию, то вероятность пожизненного иммунитета к ней выше, нежели при вакцине. Но есть и исключения - грипп. Каждый год штаммы вируса меняются, а значит, иммунитет с ними не знаком. Последствия могут быть очень серьезными.

Миф 10: вакцина от оспы не нужна