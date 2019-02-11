Осторожно, гололед! Советы врача

Балансировать на такой дороге достаточно сложно, а падение грозит обернуться тяжелыми последствиями.

То, что стоящая за окном погода и состояние тротуаров представляют опасность для здоровья наших граждан подтверждает и статистика экстренной медицины. В эти выходные стали значительно чаще обращаться с травмами, связанными с падениями.