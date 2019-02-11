Осторожно, гололед! Советы врача

Гололедица отправляет жителей Эстонии в травмпункты, в Таллинне тротуары превратились в настоящую полосу препятствий, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Балансировать на такой дороге достаточно сложно, а падение грозит обернуться тяжелыми последствиями.
То, что стоящая за окном погода и состояние тротуаров представляют опасность для здоровья наших граждан подтверждает и статистика экстренной медицины. В эти выходные стали значительно чаще обращаться с травмами, связанными с падениями.
Заведующий отделением экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак дал три совета: пожилым людям он рекомендовал вообще сидеть дома во избежание травм, женщинам среднего и более старшего возраста посоветовал вместо сумочек носить рюкзаки, чтобы сохранять равновесие, а молодежи - вынимать руки из карманов и носить перчатки.