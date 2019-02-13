Ученые научились омолаживать сердца

Кардиологи из Британского фонда сердца нашли новый способ, позволяющий предотвратить развитие сердечной недостаточности у пожилых людей. Как пишет MedDaily со ссылкой на Medical Express, сердечная недостаточность (неспособность сердца эффективно перегонять кровь по телу) обычно развивается вследствие повреждений сердечной мышцы (после сердечного приступа, к примеру).
В центре внимания врачей оказались стареющие клетки, также известные как зомби-клетки. Эти клетки образуются в сердце и приводят к сердечной недостаточности. На самом деле, по мере старения клетки-зомби начинают встречаться во всех частях тела. Хотя они не мертвы, данные клетки не функционируют должным образом и могут "вербовать" окружающие клетки в свои ряды.
По словам специалистов, в других частях тела появление клеток-зомби обычно вызвано укорачиванием теломеров, которое происходит каждый раз, когда клетка делится. Теломеры - защитные концевые элементы хромосом, по длине которых можно определить биологический возраст тела.
Однако сердечные клетки - кардиомиоциты - редко делятся. Эксперты установили: клетками-зомби они становятся именно в силу пережитого стресса. Как показали эксперименты, если из сердец стареющих мышей удаляли зомби-кардиомиоциты (силами генной инженерии и с помощью лекарственных средств), сердце восстанавливалось. В частности, уходили возрастные повреждения.