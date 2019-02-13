Ученые научились омолаживать сердца

В центре внимания врачей оказались стареющие клетки, также известные как зомби-клетки. Эти клетки образуются в сердце и приводят к сердечной недостаточности. На самом деле, по мере старения клетки-зомби начинают встречаться во всех частях тела. Хотя они не мертвы, данные клетки не функционируют должным образом и могут "вербовать" окружающие клетки в свои ряды.