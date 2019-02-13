Страдающей раком женщине заменили кость металлом и цементом

Бывший парикмахер из английского Норвича Лора Хьюс в 2014 году во время осмотра тела обнаружила уплотнение в области груди. В тот момент ей было всего 25 лет, однако врачи диагностировали у девушки уже третью стадию рака груди, представляющую смертельную опасность. В общей сложности Лоре пришлось пройти через шесть курсов химиотерапии и мастэктомию, а также гормональное лечение, радиотерапию и целый год инъекций лекарства герцептина. После завершения этого мучительного лечение Лора принимала участие в кампании по привлечению внимания к ранней диагностике рака груди. В рамках этой кампании она даже планировала поездку по труднодоступным районам Исландии, которая была запланирована на август 2016 года. К сожалению, эти планы не осуществились.

За несколько месяцев до полета в Исландию Лора узнала о том, что рак вернулся и поразил кости. Рецидив рака груди - это очень опасное событие, и с тех пор женщина прошла через многочисленные замены кости металлом и удаление костного мозга, вместо которого в организм заливали цемент. Это позволяет уменьшить количество злокачественных клеток, остающихся в кости. Несмотря на очень тяжёлое в эмоциональном и физиологическом плане лечение, которое будет продолжаться и дальше, Лора сохранила оптимизм.