Видео: эстонский тренер по плаванью и голливудский актер посетили больных детей

На прошлой неделе тренер по плаванию из Эстонии Мерле Лийванд вместе с тренером по фитнесу Доном Саладино и голливудской звездой Себастьяном Стэном посетили детей, борющихся с раком, пишет Postimees.
«Наша цель была в том, чтобы поделиться с детьми и их семьями знаниями о преодолении различных трудностей. Кроме того, я рассказала детям об Эстонии и о том, какие опасности могут их подстерегать в воде», - сообщила Лийванд.
Вместе с эстонкой к детям пришел актер Себастьян Стэн, который снялся в таких фильмах, как «Капитан Америка», «Тоня против всех» и «Марс».
Тренер по фитнесу Саладино работал с такими знаменитостями, как Райан Рейнольд, Эмили Блант и Хью Джекман.