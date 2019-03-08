Шесть привычек, которые разрушают позвоночник

Курение. С этой привычкой связана задержка циркуляции крови и лимфатической жидкости в межпозвоночных дисках – в результате они недополучают питательных веществ и в связи с этим теряют здоровые характеристики.

Сутулость. Привычка сутулиться способствует увеличению нагрузки на внутренние органы, и по мере возраста это становится все более опасным. По мнению экспертов, после 30 лет очень важно заниматься упражнениями, связанными с расправлением позвоночника.

Нелюбовь к молоку. В возрасте после 45 лет получать кальций для организма становится особенно важно. Если человек не пьет молоко, не любит творог, отказывается от кефира и простокваши, это может медленно, но верно разрушать здоровье его позвоночника. В тех случаях, когда отказ от молока обусловлен медицинскими причинами, необходимо увеличивать потребление листовых зеленых овощей, а также консервированной рыбы, советуют специалисты.

Любовь к кофе. Все кофеманы должны помнить: кофеин «вымывает» из костей столь ценный для них кальций, что ослабляет их и делает более подверженными риску разных разрушительных процессов. Тем, кто пьет много кофе, важно употреблять содержащие кальций продукты в нужной мере.

Малоподвижность. На позвоночник, прежде всего, разрушительно действует сидячее времяпровождение. При этом ухудшается снабжение позвоночника кровью, повышается риск протрузий, потери гибкости, травм. При сидячей работе, по словам врачей, необходимо каждыйчас подниматься, делать упражнения, разминаться и потягиваться.