«Произошло чудо»: врачи реанимировали годовалого ребенка, сердце которого не билось 30 минут

Мать взяла годовалого сына в магазин и по дороге дала ему кусочек банана. Вскоре она заметила, что мальчик задыхается и повела его в больницу. На дорогу им понадобилось около получаса, за это время у ребенка остановилось сердце, и он перестал дышать, передает Lenta.ru со ссылкой на издание South China Morning Post.

В больнице из горла мальчика извлекли банан, которым он подавился. Затем пять врачей, сменяя друг друга, стали делать ребенку непрямой массаж сердца. В течение 30 минут они совершили 3,6 тысячи нажатий на его грудную клетку. Лишь после этого у малыша восстановилось слабое сердцебиение «Мы были рады в тот момент. Произошло чудо», — рассказывает один из медиков.