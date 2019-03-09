Россиянин поел масленичных блинов и умер

Владимирские СМИ сообщили о смерти 45-летнего мужчины на одном из гуляний по случаю Масленицы. Об этом сообщает портал Зебра ТВ.
По сообщению издания, 8 марта горожанин принимал участие в конкурсе по поеданию блинов у кинотеатра «РусьКино» в микрорайоне Доброе города Владимира. Неожиданно мужчине стало плохо, и он упал на землю, передает Lenta.ru.
Окружающие попытались оказать владимирцу первую помощь, но их усилия были безрезультатны. Прибывшие по вызову медики скорой помощи констатировали смерть, что, по утверждению Зебра ТВ, изданию неофициально подтвердили в полиции.
Явилось ли именно поедание блинов причиной смерти мужчины, определит вскрытие.